Los comercios de Coria permanecerán abiertos hasta la madrugada en la 'Showpping Night' el próximo 22 de agosto

El Ayuntamiento de Coria, a través del departamento de desarrollo local y comercio, organiza el próximo 22 de agosto, una de las noches más esperadas del año para el comercio local, la denominada 'Showpping Night'.

Esta actividad, enmarcada dentro de la programación del Agosto Turístico de la localidad, se celebrará, de 20,00 a 01,00 horas, en el que estarán abiertos alrededor de medio centenar de los establecimientos participantes en esta campaña, evitando así las altas temperaturas.

Estos establecimientos animarán este día de manera individual con descuentos, promociones, presentaciones de productos, puestos en la calle, aperitivos, bebidas y sorteos.

A su vez, se podrá disfrutar en estas zonas comerciales de animación, música en directo, fotomatones, tren turístico, puestos de palomitas y algodón de azúcar, pintacaras, glitter bar, mini feria entre otras sorpresas, según informa el Ayuntamiento de Coria en nota de prensa.

Asimismo, cabe recordar que, con las compras realizadas durante los días previos al 22 de agosto, recibirán invitaciones para poder participar en las actividades y atracciones de la 'Showpping Night'.

Además, con cada compra, los establecimientos entregarán una papeleta con un número, que el cliente deberá introducir en la plataforma de sorteos, y así participar en el sorteo de cupones por valor de 50 euros que se realizará el siguiente lunes, 25 de agosto.

De esta forma, el ayuntamiento anima a los vecinos a disfrutar de los descuentos y promociones del comercio local en una noche "llena de actividades y diversión". El plazo para participar como establecimiento, aún sigue abierto.