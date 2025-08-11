Los colombianos son los extranjeros que más han llegado a Extremadura durante el último año

Los colombianos son los inmigrantes que en mayor número han llegado en los últimos doce meses a Extremadura, un total de 1.310, según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con este informe, el número de residentes extranjeros se ha incrementado un 9 por ciento en Extremadura, una región donde los ciudadanos nacidos en el exterior representan el 6,3 por ciento de su población, el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas.

En el conjunto del país, los colombianos son los inmigrantes que en mayor número han llegado en los últimos 12 meses a dos de cada tres comunidades, muy por delante de los marroquíes, que han sido los más numerosos en las llegadas desde el verano de 2024 en solo tres autonomías y en Ceuta y Melilla.