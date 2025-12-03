El Colegio de Médicos de Badajoz presenta en Extremadura su última publicación ‘El ejercicio médico legal’

El auditorio del Colegio de Médicos de Badajoz acogía este martes 2 de diciembre la presentación en Extremadura del libro ‘El ejercicio médico legal’, la última aportación bibliográfica de la corporación en el campo del derecho sanitario. Encuadrado dentro del proyecto formativo Formar e Informar, la obra ha sido elaborada por hasta trece autores destacados del ámbito médico y jurídico, que han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la materia.

En este sentido, el reputado abogado Ricardo de Lorenzo y Montero ha analizado la situación de las grabaciones en las consultas, donde se cuestiona el derecho a la intimidad en el ámbito médico. A continuación, Alfredo Gimeno, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, ha analizado el deber de custodia y conservación de la historia clínica en el ámbito de la medicina privada, para a continuación el Dr. Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, abordar el derecho de reserva de los médicos sobre las anotaciones subjetivas.

La publicación continua con el análisis del derecho del paciente sobre la información clínica, a cargo de Juan Calixto Galán, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, mientras en el capítulo siguiente se expone la objeción de conciencia no regulado, un trabajo elaborado por Federico de Montalvo, catedrático de Derecho Constitucional. Tras ello, el libro aborda el tema de los datos sanitarios del causante y el testamento digital, a cargo de Francisco La Moneda, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, para continuar con los conceptos, obligaciones y responsabilidades del médico como testigo y perito dentro de las pruebas periciales, una apartado analizado por el Dr. Manuel Fernández Chavero, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Badajoz.

Por su parte, los abogados del Colegio de Médicos de Barcelona, los letrados Ignasi Pidevall y Mariona Carbajo, han recopilado las funciones públicas de los colegios profesionales. Tras este apartado, el libro continúa con la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, a cargo de la Dra. Ana Pastor, médico, ex ministra de Sanidad y Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.). El penúltimo capítulo de la publicación diserta sobre la responsabilidad civil derivada del delito de la imprudencia médica, con la autoría de José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, para concluir con la figura del médico ante las nuevas medidas de apoyo de personas con discapacidad, a cargo del Dr. Mariano Casado, especialista en Medicina Legal y Forense y vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

En su intervención, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, el Dr. Pedro Hidalgo, ha indicado que la intención de la corporación con este proyecto de Formar e Informar va dirigido tanto a los médicos colegiados como a los propios ciudadanos, a cuyas asociaciones de pacientes ha pedido más cercanía para analizar juntos estos temas que afectan a la sociedad en su conjunto. En cuanto a la publicación, el Dr. Hidalgo ha asegurado que no se trata de un “libro cobarde ni para que los médicos nos defendamos, sino que es un libro que sirve para protegerse en una profesión cada vez más judicializada”.