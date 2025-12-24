El Colegio de Farmacéuticos de Cáceres aconseja planificar las comidas y moderar dulces y alcohol esta Navidad

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres ha lanzado un mensaje de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la alimentación y mantener hábitos de vida saludables durante estas fechas, caracterizadas por un mayor consumo de alimentos y bebidas.

Los farmacéuticos recuerdan que disfrutar de la comida es compatible con una alimentación equilibrada y responsable, y animan a la población a seguir una serie de recomendaciones sencillas que ayudan a prevenir excesos y a proteger la salud.

Entre los principales consejos destacan la planificación previa de los menús, la elección de alimentos de menor contenido calórico y el uso de técnicas culinarias sencillas, como el horno, el vapor o la plancha, que permiten obtener platos sabrosos y más ligeros. Asimismo, se recomienda priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, que aportan saciedad y favorecen el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

El vocal de Nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Fermín Jaraíz, señala que "no se trata de renunciar a la gastronomía navideña, sino de aprender a disfrutarla con moderación, evitando los excesos que pueden pasar factura a nuestra salud".

También insisten en la importancia de moderar el consumo de dulces navideños, reservándolos para los días señalados y evitando su ingesta diaria, así como en mantener una correcta hidratación, dando prioridad al agua frente a bebidas alcohólicas o azucaradas, asegura el colegio en nota de prensa.

Otro aspecto clave es el mantenimiento de la actividad física, incluso durante las fiestas, como herramienta fundamental para compensar los posibles excesos y contribuir al bienestar físico y emocional. En los hogares con menores, se subraya además el valor del ejemplo, por lo que Jaraíz recuerda que "la educación nutricional empieza en casa, y durante la Navidad es especialmente importante dar ejemplo, limitar el picoteo constante y fomentar hábitos saludables también en los niños".

Además, recuerda que, tras las celebraciones, no es recomendable recurrir a dietas milagro ni a productos adelgazantes sin supervisión profesional. De hecho, el comienzo del año se presenta como una oportunidad perfecta para replantearse algunos hábitos y apostar por una vida más saludable.

Desde la perspectiva del farmacéutico, recuperar una alimentación equilibrada, beber más agua, moverse un poco más cada día y cuidar el descanso son metas sencillas y alcanzables para la población en general. "Estos gestos cotidianos, aunque parezcan pequeños, tienen un impacto muy positivo en la salud física y emocional" recuerdan desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.

"En este sentido, la farmacia comunitaria está siempre disponible para resolver dudas, ofrecer consejo cercano y acompañar a las personas en el cumplimiento de sus propósitos de salud. Convertir el autocuidado en un hábito diario es, sin duda, uno de los mejores propósitos que se pueden hacer para empezar y mantener un año más sano", concluye la nota.