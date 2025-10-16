Las cofradías de Guareña saldrán este sábado a la calle en una Procesión Magna con motivo del Año Jubilar 2025

La localidad pacense de Guareña celebrará este sábado, día 18, su Gran Procesión Magna, con motivo del Año Jubilar 2025, y en la que participarán todas sus hermandades y cofradías.

En total serán 15 pasos los que salgan de sus iglesias y templos en el amplio recorrido diseñado por la Junta de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Guareña, que partirá a las 18,00 horas desde la Iglesia de Santa María.

Tanto la misa solemne de la mañana, como la procesión por la tarde, estarán presididas por el obispo de la Diócesis de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns Tena.

Las cofradías y hermandades participantes son la Hermandad de San Antonio, la Cofradía de San Isidro Labrador, la Cofradía de la Virgen de Fátima, la Cofradía de la Inmaculada Concepción, la Cofradía de la Virgen de Guadalupe, la Cofradía de la Virgen del Carmen, la Cofradía del Santísimo Sacramento y Solemne Entrada de Jesús en Jerusalén (la Borriquita), la Cofradía del Santísmo Cristo del Silencio y María Santísima de la Amargura, la Cofradía de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores y la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.

En total serán más de 500 personas las que participen de forma activa en el recorrido procesional, entre directivas de las cofradías y hermandades, costaleros, portadores de trono, bandas y agrupaciones musicales, cofrades y autoridades religiosas y civiles.

A la quincena de imágenes, se sumará también el estandarte de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, ha informado el Ayuntamiento de Guareña en nota de prensa.

En cuanto al orden, en primer lugar, y tras la Cruz de Guía, irá situado el paso de San Antonio, a continuación, los pasos de San Isidro, el de la Virgen de Fátima, el de la Inmaculada Concepción, el paso de la Virgen de Guadalupe, el de la Virgen del Carmen, la Borriquita, el paso del Cristo de Medinaceli, el del Cristo del Silencio, el trono del Cristo de las Aguas, La Piedad, el de la Virgen de la Amargura, el Santo Entierro, el de la Virgen de los Dolores, el estandarte del Corazón de Jesús y el paso del Cristo Resucitado.

El recorrido de la procesión tendrá su salida desde Santa María para pasar por la Plaza España, Grande, Don Diego López, Plaza San Gregorio, San Gregorio, Luis Cernuda, Nueva, Medellín, Castillejos y entrada en Santa María.

La procesión Magna contará con tres agrupaciones musicales, que son la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey, las agrupaciones de Villagonzalo y de Oliva de Mérida.

Como anécdota, el elemento que abrirá el recorrido procesional será la cruz parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, situada en la localidad cacereña de Cabañas del Castillo. Se trata de la cruz más antigua de la Diócesis de Plasencia (siglo XIV), que ha sido cedida para encabezar esta procesión extraordinaria.

ACTOS PREVIOS A LA GRAN PROCESIÓN MAGNA

La organización de este evento, que movilizará a muchas personas durante la jornada del sábado, ha programado también una serie de actividades previas a la procesión.

La semana pasada ya se inauguró una exposición en el Centro Cultural, que ha contado con la participación de todas las cofradías y hermandades.

Este lunes, la Coral Bel Canto ofreció un concierto celebrado en la Iglesia de Santa María, bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza' y este martes tuvo lugar la charla 'Patrimonio, historia y devoción', que contó con la participación de la delegada de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia, Mercedes Orantos Sánchez-Rodrigo, y el estudiante de Historia e Historia del Arte y estudioso de las imágenes y cofradías de la localidad Javier Carmona Benítez.

En cuanto a este miércoles, día 15, tras el quinario, el catedrático de Arte y Dibujo y Pregonero de la Semana Santa de Guareña 2025, Joaquín Romero Monago, ofrecerá una charla guiada por los pasos en el interior de Santa María bajo el título 'Simbología e iconografía de las imágenes devocionales de Guareña' y antes, a partir de las 18,00 horas el atrio de la iglesia acogerá una ofrenda floral.

Tanto el jueves 16 como el viernes 17, la mañana de actividades estará destinada a los escolares del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Guareña, que visitarán de forma didáctica a la iglesia que tiene todos los pasos e imágenes en su interior.

Este evento "extraordinario e histórico" ha contado con el apoyo institucional de la Diputación de Badajoz, quién, entre otros aspectos, ha impreso la revista editada por el ayuntamiento, además de diferentes elementos de merchandising publicitario con motivo de esta Procesión Magna.

La revista en papel se ha agotado por parte de la ciudadanía, por lo que quién lo desee puede consultarla y descargarla a través de la página oficial del Ayuntamiento de Guareña.