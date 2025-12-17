El COE de Badajoz cumple un año como espacio de orientación, emprendimiento y empleo

El Centro de Orientación, Emprendimiento y Empleo (COE) de Badajoz conmemora hoy el primer aniversario desde su apertura con una jornada de trabajo centrada en la reflexión, la innovación y la colaboración en materia de empleo, en el marco de la red de recursos del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), con actividades para conectar empresas y desempleados.

El acto ha contado con la participación de la secretaria general de Empleo, María José Nevado, quien ha destacado el objetivo del COE es servir como un espacio para repensar cómo acompañar a las personas en su acceso al empleo y al emprendimiento, en un mercado laboral en constante transformación.

Durante su intervención, Nevado ha indicado que el COE abrió sus puertas como un instrumento de apoyo a la reflexión y al trabajo técnico sobre los retos actuales de los servicios públicos de empleo, entre ellos la adaptación a nuevas competencias profesionales y la mejora de la conexión entre el talento y las necesidades del tejido empresarial. En este sentido, ha subrayado el papel del COE como un espacio de trabajo orientado al análisis y a la innovación, con una atención constante a la realidad del tejido productivo extremeño.

A lo largo de este primer año, en el COE se han desarrollado distintas acciones vinculadas al estudio del mercado de trabajo, la orientación, la intermediación laboral y la colaboración con empresas y entidades, entre ellas jornadas territoriales sobre escenarios de futuro del empleo, encuentros empresariales, estudios sobre necesidades formativas, participación en foros de innovación y el apoyo técnico en la elaboración de borradores de planes de empleo.

En esta línea de trabajo, también se han impulsado las oficinas OPEM en Cáceres y Badajoz, ubicadas en el Polígono de Las Capellanías y en el propio COE, concebidas como espacios específicos de atención al ámbito empresarial, que buscan reforzar la cercanía del SEXPE con el tejido productivo y facilitar la intermediación laboral desde un enfoque más directo y accesible.

Con motivo del aniversario, el centro ha acogido hoy distintas actividades prácticas dirigidas a personas demandantes de empleo y empresas, como la realización de videocurrículum dentro del proyecto "Dale al Play", acciones de orientación grupal en colaboración con el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz y procesos de selección de personal con empresas del entorno.

La Junta agradece la labor del equipo profesional del centro, así como la colaboración de las entidades y personas que han participado en sus actividades durante este primer año.