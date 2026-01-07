INFLUENCERS

El cocinero moralo David Gibello se convierte en finalista de los influencer awards España 2026

Gibello recuerda que es la sexta vez consecutiva que es finalista y la segunda, el más votado.

Redacción

Extremadura |

El cocinero de Navalmoral de la Mata (Cáceres) David Gibello se ha convertido en finalista de los influencer awards España 2026 en la categoría de Gastronomía.

Originario de Navalmoral de la Mata, Gibello destaca no sólo por sus recetas, sino también por su compromiso solidario: ha colaborado en iniciativas con la asociación TEA Talavera, Apto Navalmoral y en un partido benéfico para recaudar alimentos destinados a Cáritas.

En nota de prensa, Gibello recuerda que es la sexta vez consecutiva que es finalista y la segunda, el más votado.

En su categoría, competirá con nombres como el chef José Andrés, el maestro cortador de jamón Emilio García Ortigosa, el experto en quesos Santiago Mohedano, y el youtuber Cocitubers.

