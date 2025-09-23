EMPRESAS

La CNMC autoriza en primera fase la compra de la compañía extremeña Líder Aliment por Fragadis

Una alianza sumará una facturación estimada de 700 millones de euros, según consta en los registros del organismo.

Redacción

Extremadura |

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado 'luz verde' a la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con sede en Zafra, por parte de Fragadis, que opera bajo las enseñas Spar, EuroSpar y Economy Cash, siendo una alianza sumará una facturación estimada de 700 millones de euros, según consta en los registros del organismo. Lider Aliment, con una sólida implantación en Extremadura y Andalucía cuenta con una red de más de 200 supermercados entre propios y franquiciados, que se sumarán a los 220 establecimientos de Fragadis.

