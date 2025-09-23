La CNMC autoriza en primera fase la compra de la compañía extremeña Líder Aliment por Fragadis

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado 'luz verde' a la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con sede en Zafra, por parte de Fragadis, que opera bajo las enseñas Spar, EuroSpar y Economy Cash, siendo una alianza sumará una facturación estimada de 700 millones de euros, según consta en los registros del organismo. Lider Aliment, con una sólida implantación en Extremadura y Andalucía cuenta con una red de más de 200 supermercados entre propios y franquiciados, que se sumarán a los 220 establecimientos de Fragadis.