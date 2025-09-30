El club de producto Ruta del Queso de Extremadura se promociona en el Certamen Regional de Repostería

El club de producto turístico Ruta del Queso de Extremadura se promociona en la final del Certamen Regional de Repostería, que se celebra este lunes en la Escuela Municipal de Hostelería de Plasencia.

Este concurso es una iniciativa de la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (Aparex), donde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes cuenta con un espacio propio desde el que facilita información sobre las experiencias turísticas que ofrece la Ruta del Queso de Extremadura y además realiza dos talleres de cata de quesos conducida por Quesos el Castúo.

Actualmente forman parte de este club 171 empresas y entidades, como queserías, restaurantes, alojamientos, comercios gastronómicos, empresas de actividades, museos, centros de interpretación y oficinas de turismo, entre otras.

En la final de este año compiten cuatro finalistas que tendrán que elaborar seis raciones de un postre original en un tiempo máximo de tres horas, en los que la organización establece como ingredientes obligatorios la almendra cruda y el Queso Ibores D.O.P.

Los cuatro finalistas seleccionados por Aparex son Juan Manuel Salgado del Restaurante Dromo, de Badajoz; Edurne Ferrer del Restaurante La Fabiola, de Cáceres; Abel Castaño de Golimbeo, de Los Santos de Maimona, y David Véliz A Bocao, de Montijo.

Este certamen, organizado por Aparex, busca impulsar la gastronomía dulce extremeña como "atractivo cultural, turístico y económico para la región", que se ha consolidado como una cita de referencia para el sector repostero y pastelero de Extremadura, apostando por la innovación, la presentación y el sabor como ejes principales.

Además, el campeonato tiene carácter clasificatorio para el certamen nacional de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), ofreciendo al ganador la oportunidad de representar a Extremadura en la fase estatal.