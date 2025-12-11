El Claustro debatirá hasta este viernes los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura

El Claustro, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria extremeña, debatirá las enmiendas al proyecto de los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura los días 10, 11 y 12 de diciembre, en la Facultad de Derecho del campus de Cáceres. Así, se prevé su aprobación cómo máximo el próximo viernes para lo que se requiere una mayoría cualificada.

Los nuevos Estatutos estarán adaptados a las exigencias que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y en cumplimiento de la obligación legal contenida en la referida ley. "Estamos en un Claustro histórico para aprobar los Estatutos de la UEx que esperemos tengan una continuidad en el tiempo. Es una obligación legal, nos obliga la LOSU, pero también hacía falta adaptarse a los nuevos tiempos", ha declarado el secretario general de la Universidad de Extremadura, Francisco Álvarez Arroyo.

Tras un proceso de elaboración por parte de una comisión delegada del Claustro, llega el momento de su aprobación por el Pleno, previo el debate sobre las enmiendas presentadas por los claustrales. "Llevamos más de un año trabajando con una comisión delegada del Claustro para elaborar este proyecto. Se han presentado 149 enmiendas y vamos a discutirlas en estos días. De aquí saldrán los nuevos Estatutos de la UEx que tendrán que aprobarlos luego la Junta de Extremadura y se publicarán oportunamente en el Diario Oficial de Extremadura. A partir de entonces tendremos una nueva norma suprema de la UEx", ha manifestado el secretario general.

El rector Pedro Fernández Salguero ha explicado que en el Claustro se van a debatir las diferentes enmiendas que se han presentado por parte de todos los miembros. "Afecta al funcionamiento general de la universidad, desde la docencia a la investigación, la gestión, los diferentes sectores del profesorado, técnicos de administración y servicios y estudiantes", ha dicho.

"En general, va a ser la base sobre la cual se van a desarrollar las diferentes normativas y reglamentos que ya específicamente regulen aspectos más concretos del funcionamiento universitario", ha abundado.

El Claustro está formado por el rector, que lo preside, el secretario general, el gerente, como miembros natos, y 300 miembros electos de la comunidad universitaria, ha informado la UEx en nota de prensa.

Con los actuales Estatutos, el claustro se distribuye en un 51 por ciento por profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, un 16 por ciento por otro personal docente e investigador, incluidos los becarios de investigación, un 23 por ciento por estudiantes y un 10 por ciento por personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

La Mesa del Claustro ha organizado el procedimiento de modo que se lleve a cabo de "forma ágil y participativa", ha destacado la UEx.