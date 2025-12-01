Ciudadanos vuelve a Extremadura para ofrecer una alternativa al experimento electoral del PP

Ciudadanos ha dado hoy un paso al frente en Extremadura con la visita de su secretario general, Carlos Pérez-Nievas, que ha denunciado que las elecciones anticipadas convocadas por el Partido Popular responden únicamente a “un movimiento estratégico de Feijóo, sin tener en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía extremeña”.

Pérez-Nievas ha subrayado que “Extremadura tiene potencial para convertirse en una comunidad puntera” pero que “ni el PSOE durante cuatro décadas ni el PP en los últimos dos años han ofrecido un proyecto ambicioso”. Ciudadanos, en cambio, acude con un modelo de gestión serio y la experiencia de haber impulsado transformaciones reales en comunidades como Andalucía.

El candidato a la Presidencia de la Junta por Badajoz, Ignacio Segura Rama, ha señalado que estas elecciones “van a costar cuatro millones de euros a todos los extremeños” y responsabiliza a la presidenta Guardiola de no haber sabido llegar a acuerdos que evitasen este gasto. Segura Rama ha defendido que “Ciudadanos es la alternativa que Extremadura necesita para asegurar su futuro y para garantizar estabilidad y reformas reales”.

Por su parte, el candidato por Cáceres, Miguel Ángel Julián, ha alertado de que “ellos nos quieren enfrentados, divididos entre bloques que no arreglan nada”. Ha advertido de que “Extremadura no necesita irse a los extremos ni caer en nacionalismos que no representan a esta tierra”, y ha reivindicado que Ciudadanos es la garantía de un cambio real, centrado en resolver los problemas concretos de los extremeños.

Pérez-Nievas, Segura Rama y Julián han coincidido en que “Extremadura puede y debe aspirar a más, y que solo una alternativa centrada, responsable y comprometida con la ciudadanía permitirá avanzar hacia una etapa de oportunidades reales”.