BUCODENTAL

El CISNS aprueba la distribución de 1,5 millones de euros a Extremadura para ampliar la atención bucodental en 2025

El plan de ampliación tiene un enfoque eminentemente preventivo, priorizando grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, los colectivos cubiertos incluían a la población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y personas diagnosticadas de cáncer en el territorio cervicofacial.

Redacción

Extremadura |

La salud bucodental en la farmacia
La salud bucodental en la farmacia | nova

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dado el visto bueno al reparto de 68 millones de euros aprobado por el Gobierno para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental, de los que 1,56 millones serán para Extremadura.

El programa incluirá este año como beneficiarios de forma progresiva a los mayores de 65 años, empezando por aquellos que están en residencias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado tras la reunión que "la salud bucodental no puede depender del bolsillo de las familias" y ha recordado que en los barrios con menos rentas hay más caries, menos extracciones y menos prevención: "Acuden al dentista cuando el problema es grave".

Durante 2025 el programa mantendrá la atención prioritaria a infancia, embarazadas, personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % y pacientes oncológicos de la zona cervicofacial, pero como novedad incorporará a los mayores de 65, a los que reserva el 10 %, como nuevo grupo destinatario de las prestaciones públicas de salud bucodental.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer