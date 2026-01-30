El CIS señala que el 12,1% de votantes el 21-D en Extremadura cambió su voto en la campaña electoral y el 93% repetiría voto

Una encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que el 12,1 por ciento de los encuestados que votaron en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura, cambió el sentido de su voto durante la campaña electoral, y el 87,8 por ciento mantuvo el voto inicial previsto.

Así se recoge en el avance provisional de resultados que el CIS ha publicado este jueves del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2025' celebradas el 21 de diciembre en Extremadura, sobre un total de 2.031 encuestas telefónicas realizadas entre el 15 y el 19 de enero.

Según los resultados de la encuesta, el 85,1 por ciento de los encuestados acudió a votar el 21 de diciembre, mientras que el 14,9 por ciento no votó.

Así, entre los que decidieron no votar, el 34,5 por ciento alega que no se sentía representado por ningún partido o político; el 24,5 por ciento porque no le inspiraba confianza ningún partido ni político; el 13,7 por ciento señala que no cree en la política; el 11,6 por ciento, para mostrar su descontento, y el 7,7 por ciento, porque le ha decepcionado el partido al que pensaba votar .

EL 68,5% TENÍA DECIDIDO SU VOTO

Por su parte, entre los que decidieron votar el 21-D, el 68,5 por ciento tenía decidido su voto; el 16,4 por ciento dudó entre varios partidos o coaliciones; el 4,5 por ciento dudó entre un partido o coalición y la abstención, y el 2,2 por ciento dudó entre un partido o coalición y votar nulo.

Los resultados de la encuesta revelan además que entre los que dudaron a la hora de ir a votar entre varios partidos, el 25,3 por ciento dudaron entre PSOE o Unidas por Extremadura; el 25,2 por ciento dudaron entre PP o Vox; el 8,2 por ciento dudó entre PSOE y PP; el 6 por ciento entre PP y abstención; el 4 por ciento dudó entre PSOE y abstención, y un 2,3 por ciento dudó entre PP y Unidas por Extremadura.

Finalmente, el 31 por ciento de los encuestados declara que votó al PP, el 22 por ciento, al PSOE; el 14 por ciento, a Vox, y el 13,9 por ciento, a Unidas por Extremadura.

Respecto a los medios por los que se informaron durante la campaña electoral, el 42 por ciento de los encuestados escogió la televisión en primer lugar, seguido de la prensa digital por el 18,5 por ciento, y las redes sociales, por el 18,2 por ciento.