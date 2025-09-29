El Circuito 'Marea Rosa' de la AECC pasará en octubre por cinco localidades de la provincia de Badajoz

La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz celebrará en octubre seis sesiones del Circuito Provincial 'Marea Rosa' en localidades de la provincia, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y el apoyo de las pacientes con cáncer de mama, así como promover la actividad física y hábitos de vida saludable.

En concreto, se celebrará una caminata en Castuera el 5 de octubre; en Salvaleón el 18 de octubre, y en Los Santos de Maimona el día 19, mientras que habrá Zumba en La Albuera el día 25; Fitness el día 19 en Almendral, y otra actividad pendiente de confirmar en Santa Amalia.

Para apuntarse a estas actividades los interesados pueden contactar con las Juntas Locales de cada localidad o bien llamar al teléfono gratuito de Infocáncer 900.100.036.

Cabe destacar que con este I Circuito Provincial Marea Rosa la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz también da a conocer los distintos servicios que ofrece de manera totalmente gratuita a los pacientes con cáncer y sus familiares, señala esta asociación en nota de prensa.