El Cine de Verano Aupex ha reunido a más de 31.000 espectadores en 87 localidades de Extremadura

El programa Cine de Verano, impulsado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), ha reunido un total de 31.272 personas en 87 localidades a través de 352 proyecciones que se han desarrollado al aire libre.

De este modo, plazas, parques y espacios al aire libre se han transformado en improvisadas salas de cine, convirtiéndose en punto de encuentro para familias y amigos durante las noches de verano.

La cartelera ha reunido una amplia variedad de géneros y títulos de éxito como 'Del revés 2 (Inside Out 2)', 'Wonka', 'Padre no hay más que uno 4', 'Ghostbusters: Imperio helado', 'Dragonkeeper' o 'El maestro que prometió el mar'.

"Una programación variada que ha permitido que espectadores de todas las edades encuentren su película ideal", ha destacado Aupex en nota de prensa, en la que añade que, "más que una proyección de películas", el Cine de Verano se ha convertido en un espacio de encuentro y dinamización social que llena de vida las calles, impulsa la economía local y garantiza el acceso igualitario a la cultura en todos los rincones de la región".

Cine de Verano de Extremadura es una iniciativa de Aupex, con la financiación de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la colaboración de los ayuntamientos participantes.