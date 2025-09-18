Cincuenta titulados de la UEx realizarán prácticas durante seis meses en empresas del entorno rural extremeño

Medio centenar de titulados de la Universidad de Extremadura (UEx) realizarán prácticas durante seis meses en empresas y entidades situadas en localidad de la región menores de 5.000 habitantes.

Este es el objetivo del Programa de Becas de Prácticas UniRural, puesta en marcha con el apoyo de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, con el objetivo de "acercar el talento universitario al tejido empresarial del entorno rural".

La Universidad de Extremadura pone en marcha esta iniciativa a través de su Consejo Social y en el marco de la Alianza Extremadura es futuro, en la que entidades que se adhieran podrán incorporar titulados universitarios durante seis meses sin ningún coste.

En total, se concederán 50 becas de prácticas a tiempo completo, 25 en la provincia de Cáceres y 25 en la de Badajoz, dirigidas a titulados de la Universidad de Extremadura cuya retribución económica será de 1.300,00 euros brutos/mensuales.

Además, podrán beneficiarse de formación complementaria sobre competencias digitales, innovación, sostenibilidad y desarrollo rural. Pueden participar los menores de 30 años que hayan obtenido el título de grado o máster durante los últimos cuatro años o tengan una edad comprendida entre 30 y 35 años y que hayan obtenido el título en los dos últimos años, según informa la UEx en nota de prensa.

El plazo de inscripción de empresas y entidades permanecerá abierto desde este miércoles, 17 de septiembre, y hasta el próximo día 14 de octubre, y tras la selección de empresas y entidades al finalizar la primera fase, se publicarán las ofertas disponibles y se abrirá el plazo de inscripción para titulados.