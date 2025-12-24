Cinco producciones del estudio de Almendralejo Glow competirán en la 40ª edición de los premios Goya

El estudio Glow, con sede en Almendralejo (Badajoz), aspira a competir por los Goya, que celebran su 40 edición el próximo 28 de febrero en Barcelona, con cinco de sus producciones.

En concreto, son candidatas a la nominación los largometrajes 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'Tierra de nadie' (Alberto Pintó) y 'Ya no quedan junglas' (Luis Gabriel Beristáin); y los cortometrajes 'El corto de Rubén' (José Mª Fernández de Vega) y 'El estado del Alma' (Sara Naves).

Además, José María Fernández de Vega y Pilar Díaz Pardo, como productor y directora de producción de 'Decorado', respectivamente, aspiran a la nominación al Goya, lo cual supone "todo un hito" para el estudio almendralejense.

Por un lado, 'Decorado' prosigue su "largo y exitoso" recorrido tras la obtención del galardón a Mejor Largometraje de Animación en la 31ª edición de los premios Forqué. El film, dirigido por Alberto Vázquez, es la tercera colaboración entre las compañías Uniko, Abano Producions y Glow, tras Unicorn Wars (Alberto Vázquez, 2022) y El sueño de la sultana (Isabel Herguera, 2023).

Está inscrita en 11 categorías, entre ellas las de mejor película, mejor película de animación y mejor dirección de producción (Pilar Díaz Pardo). Otros dos largometrajes coproducidos por Glow, 'Tierra de nadie' (Esto también pasará, Bowfinger Pictures, Glow, RTVE y Canal Sur) y 'Ya no quedan junglas' (Esto también pasará, Bowfinger Pictures, Glow, SBD Films, CreaSGR, LKS Next Legal), están listados entre los aspirantes a las nominaciones, con 19 y 15 inscripciones, respectivamente.

Por otra parte, los cortometrajes 'El corto de Rubén', producción propia de Glow, y 'El estado del Alma', en coproducción con la compañía portuguesa Sardinha em lata, están inscritos en la shortlist de la categoría Mejor Cortometraje de Animación. Quince piezas compiten por las cinco nominaciones.

Este 2025 esta siendo "un año muy importante para Glow", ya que sus producciones "no solo se están viendo en todo el mundo, sino que han conseguido multitud de reconocimientos", lo que supone "un impulso para seguir trabajando. Y lo mejor está por llegar", declara el coproductor de 'Decorado', José Mª Fernández de Vega.

En enero se darán a conocer los nominados de una 40ª edición de los premios Goya que se celebrará en Barcelona el 28 de febrero.