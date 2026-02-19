Cinco localidades de la provincia de Badajoz contarán con 'Espacios Nubeteca' en sus bibliotecas

Las localidades pacenses de Orellana la Vieja, Siruela, Palazuelo, Vivares y Retamal de Llerena incorporarán en los próximos meses 'Espacios Nubeteca' en sus bibliotecas municipales y agencias de lectura.

Para ponerlos en marcha, estas localidades han recibido en los últimos días la visita de los responsables de los diseños de los espacios y de personal técnico del Servicio Provincial de Bibliotecas, así como el equipamiento tecnológico necesario, con lo que se han iniciado los trabajos de diseño y adecuación de estos espacios, que comenzarán su andadura en los próximos meses.

El objetivo de estas visitas ha permitido comprobar el correcto estado y funcionamiento del equipamiento, y determinar, junto a los responsables institucionales de cada municipio y el personal de las respectivas bibliotecas y agencias de lectura, la ubicación más adecuada para el nuevo Espacio Nubeteca, según explica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

En ese sentido, la institución considera "especialmente relevante" la incorporación a este proyecto de municipios con menos de 1.000 habitantes ya que, a través de sus agencias de lectura, estas localidades "dispondrán de las mismas oportunidades de acceso a recursos digitales, formación y servicios innovadores que los municipios de mayor tamaño, reforzando así la cohesión territorial y la equidad en el acceso a la cultura y al conocimiento", señala.

Cabe recordar que la creación de los Espacios Nubeteca es la "piedra angular" del Plan de Fomento de la Lectura Digital con el que Diputación de Badajoz apuesta por la "reinvención e hibridación de los espacios físicos y digitales, así como por la creación de infraestructuras sociales vitales para su uso virtual por parte de las comunidades lectoras de los municipios de su provincia".

La puesta en marcha de estos espacios responde a la voluntad de "incorporar de manera significativa la lectura digital en la red de bibliotecas y agencias de lectura de la provincia".

Finalmente, recuerda que la resolución del proyecto Nubeteca 2025-2028, publicada el 31 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia, contempla la adjudicación a 20 bibliotecas y agencias de lectura con un presupuesto de 240.000 euros, unas adjudicaciones se sumarán a las 60 que ya están en marcha.