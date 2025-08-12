Cinco localidades extremeñas superaban este lunes los 43 grados y se sitúan entre las más calurosas de todo el país

Las localidades pacenses de Olivenza, Mérida, Barcarrota y Badajoz y el municipio cacereño de Serradilla han superado los 43 grados centígrados y se han colocado entre las diez localidades que han soportado las temperaturas más altas de toda España durante la jornada de este lunes.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta la 19:00 horas, Olivenza y Mérida se han situado en tercer y cuarto lugar de la tabla tras registrar 43.8 ºC, solo por detrás de El Granado (Huelva) e Hijar (Teruel), donde los termómetros han llegado a los 44.3 ºC y 43.9 ºC, respectivamente.

Por su parte, en la capital pacense han anotado, 43.7 ºC; en Barcarrota, 43.3 ºC; y en Serradilla han apuntado 43.1 ºC.

Estos valores han situado a estas localidades extremeñas entre las diez más calurosas de España durante este lunes, 11 de agosto.

Además, el calor se ha hecho presente en otros municipios extremeños, como Jerez de los Caballeros y Navalmoral de la Mata, donde se ha alcanzado 42.9 ºC; Cañaveral y Herrera del Duque, 42.6 ºC; Navalvillar de Pela, 42.4 ºC; Zafra, Aliseda y Alburquerque, 42.3 ºC; Torrecilla de los Ángeles y Plasencia, 42.2 ºC; Almendralejo y Alconchel, 42.1 ºC; y Brozas, Herrera del Duque, 41.8 ºC.