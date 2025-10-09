Cinco empresas extremeñas se posicionan entre las Top101 más innovadoras de España

Las 101 empresas más innovadoras del país (entre ellas cinco extremeñas) en la gala final de los 'Top 101 Spain Up Nation' que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Murcia, y organizada este año por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

En ella se darán cita las 101 empresas más innovadoras del país, cuyo ranking encabeza Andalucía, con un total de nueve startups.

Le siguen la Comunidad Valenciana y Madrid, con ocho cada una; y Aragón, Cataluña, Galicia, País Vasco y Región de Murcia, con seis cada una; Canarias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y el Principado de Asturias (cinco cada una); Castilla y León y Castilla La Mancha, con cuatro respectivamente; Melilla, con dos y Ceuta, con una.

Así, la cita del próximo 12 de noviembre en Murcia reunirá a emprendedores, inversores, representantes institucionales y agentes del ecosistema empresarial para reconocer y hacer visible la innovación, el talento y el potencial de crecimiento de las empresas españolas que lideran el cambio hacia un modelo económico más competitivo y sostenible.

Además, las firmas que cuenten con mayor potencial de atracción de inversión tendrán la oportunidad de presentar su proyecto ante inversores en el Foro de Inversión 'WaykUp', que también acogerá la región de Murcia los días 13 y 14 de noviembre.