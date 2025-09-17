Cinco días después del inicio del curso se retomará la totalidad del Transporte escolar tras el acuerdo entre Junta y Empresas

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, anunciaba que las rutas de transporte escolar que no estaban funcionando comenzarán a hacerlo a partir de este miércoles 17 de septiembre.

Tras agradecer expresamente la implicación de la Presidencia de la Junta de Extremadura y de su Secretaría General en la búsqueda de soluciones, la consejera ha comunicado una serie de medidas que se adoptarán, de acuerdo con las peticiones de las empresas que no estaban prestando el servicio, entre las que destaca la subida del precio en la categoría B.

Asimismo, la Consejería de Educación desiste de ejercitar la acusación particular en la denuncia presentada el día 4 de septiembre. De igual forma, no se presentará recurso contra el auto que no acuerda las medidas cautelares solicitadas.

Vaquera ha explicado que algunas empresas solicitaban que determinadas exigencias como las autorizaciones de uso regular especial, los cambios de categoría, las modificaciones de itinerario y las plazas de movilidad reducida se aplicaran de forma inmediata y que afectasen exclusivamente a las rutas que a día de hoy no se están prestando.

No obstante, y al carecer estas pretensiones de cobertura legal, la Junta de Extremadura ha planteado que, siempre y cuando se cuente con el acuerdo expreso de todas las empresas integrantes del actual acuerdo marco, iniciará los trabajos necesarios para que estas condiciones se contemplen en los pliegos de todos los contratos relativos a la prestación de este servicio.

Por tanto, la Junta ha garantizado que las peticiones que se venían realizando estén dentro de la legalidad y que no se cause ninguna discriminación a ninguna empresa.

"Los compromisos adquiridos por este Gobierno en el día de hoy tienen un único objetivo: garantizar la prestación del servicio público esencial del transporte escolar. Esta ha sido nuestra única motivación y finalidad", ha concluido.