Cientos de personas se concentran en 13 localidades extremeñas reclamando un "bloqueo" a Israel y en contra del "genocidio" en Gaza

Hasta en 13 localidades extremeñas: Badajoz, Cáceres, Hervás, Mérida, Montijo, Olivenza, Zafra, Valverde de la Vera, Garganta la Olla, Plasencia, Madroñera, Piornal, y Villanueva de la Serena, se movilizaban en la tarde de ayer con cientos de personas en estas convocatorias para reclamar el "bloqueo" internacional contra Israel y "presión" política desde las distintas administraciones para parar el "genocidio" en Gaza.

También se pedía la liberación de los miembros de la Flotilla de la Paz, interceptados antes de llegar a Gaza. Una Flotilla que partía de diferentes puntos de origen a principios de septiembre, con más de 500 activistas, unos cuarenta españoles. Encontrándose entre los detenidos 30 españoles, incluidos un extremeño, el Verato, José Luis Ybot.

En la concentración de Mérida se pudo ver al alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, a la líder de Unidas por Extremadura Irene de Miguel o a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, entre los manifestantes. Hoy también a las siete de la tarde, hay convocatorias en Badajoz, Villanueva de la Vera o Torrejoncillo.