La CHG finaliza un estudio para reducir el riesgo de inundación en un área con riesgo potencial en Almendralejo

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido el estudio de soluciones para la reducción del riesgo de inundación en un área con riesgo potencial significativo en Almendralejo.

Este estudio se enmarca en el Programa de Medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, que contempla la elaboración de estudios específicos orientados a disminuir el riesgo de inundaciones en tramos de río identificados como ARPSI, entre los que se encuentra el correspondiente a Almendralejo.

El documento define un conjunto de medidas concretas, tanto estructurales como no estructurales, destinadas a reducir el riesgo de inundación en el municipio.

El contenido del estudio será presentado próximamente por este organismo de cuenca en el Ayuntamiento de Almendralejo, ha informado en nota de prensa la Confederación Hidrográfica del Guadiana.