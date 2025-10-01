El chef Juan Manuel Salgado gana el Certamen Regional de Repostería de Extremadura 2025

El chef Juan Manuel Salgado, del restaurante Dromo (Badajoz), se ha proclamado vencedor del Certamen Regional de Repostería 2025, cuya final se ha celebrado este pasado lunes, día 29, en la Escuela Municipal de Hostelería de Plasencia (Cáceres).

El concurso, organizado por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanales de Extremadura (Aparex), ha reunido a los cuatro finalistas seleccionados entre profesionales de toda la región. En concreto, Juan Manuel Salgado, Restaurante Dromo (Badajoz); Edurne Ferrer, Restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, Golimbeo (Los Santos de Maimona); y David Véliz, A Bocao (Montijo).

Los participantes han tenido que elaborar en directo seis raciones de un postre original en un máximo de tres horas, empleando como ingredientes obligatorios almendra cruda y Queso Ibores D.O.P, informa en nota de prensa Aparex.

El jurado ha valorado aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad, la sostenibilidad y el respeto al producto, destacando la propuesta de Salgado por su "equilibrio" entre técnica, innovación y puesta en valor de los productos locales.

El ganador ah recibido un premio de 1.500 euro y trofeo, y representará a Extremadura en el Campeonato Nacional de la Federación de Cocineros y Reposteros de España que se celebrará en Palma de Mallorca el próximo 11 de noviembre. También se han entregado trofeos al segundo y tercer clasificado.