El chef Ferran Adrià inaugura en Mérida un curso intensivo en gestión de restauración

El chef Ferran Adrià ha inaugurado este lunes en Mérida un curso intensivo en gestión de restauración, se desarrollará hasta el 8 de octubre en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (Eshaex).

Este programa, dirigido a profesionales del sector hostelero y emprendedores gastronómicos, tiene como objetivo impulsar la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de negocios de restauración.

La formación se enmarca en del compromiso de CaixaBank con el desarrollo económico y social del territorio y cuenta con el respaldo de elBullifoundation, presidida por Adrià, referente mundial en creatividad e investigación gastronómica.

El acto de inauguración ha contado con la participación de, además de Adrià, del director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal; del presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), Ignacio Cortés, y la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado.

Durante tres jornadas intensivas, los participantes tendrán acceso a contenidos exclusivos basados en la metodología Sapiens, desarrollada por elBullifoundation, que permite entender y gestionar el conocimiento en el ámbito de la restauración desde una perspectiva integral.

El curso abordará temas clave como el modelo de negocio, la gestión operativa, la experiencia del cliente, la digitalización y la innovación aplicada, ha informado CaixaBank en nota de prensa.

En la inauguración, Juan Luis Vidal ha destacado la experiencia y prestigio de elBullifoundation para impartir este curso y ha subrayado la implicación de CaixaBank en el impulso y desarrollo del tejido empresarial del sector gastronómico y hostelero de Extremadura.