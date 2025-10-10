El IV Certamen Coral de Extremadura en bandas sonoras de películas se celebrará el próximo sábado en Mérida

El IV Certamen Coral de Extremadura en la modalidad Bandas Sonoras de Películas se celebrará el próximo sábado, día 11, en el Templo de Diana de Mérida, a partir de las 19,30 horas.

En la cita participarán la Coral Avgvsta Emérita, el Coro de Cámara Amadeus de Fregenal de la Sierra, la Coral Municipal de Miajadas, la Coro Harmoneyes Vocal de Badajoz, y el Coro Isaac Albéniz de Cáceres.

El jurado estará formado por las profesoras Celia Sánchez del Río, Margarida Espiritosanto y Mariló Valsera Battantes, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El evento está organizado por la Federación Extremeña de Corales, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, así como de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.