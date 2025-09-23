Cerca de 700 jóvenes participan en las actividades de la campaña de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura

Cerca de 700 jóvenes se han beneficiado de las actividades que han formado parte de la campaña de verano de Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx), en la que la Junta ha invertido más de 300.000 euros.

El aumento de jóvenes procedentes de otras comunidades autónomas y el éxito de las nuevas actividades 'Campux' son algunas de las novedades destacadas por la directora general del IJEx, Raquel Martín, durante el balance realizado este lunes del programa de actividades estivales.

Un total de 667 jóvenes procedentes de Extremadura, de otras comunidades autónomas y de otros países han participado en alguna de las 22 actividades organizadas por el IJEx.

"Son 438 los extremeños que han participado en nuestras actividades, pero además 44 jóvenes de entre 18 y 20 años han participado en campos de voluntariado en otras regiones y catorce han viajado a otros países para participar en campos", ha destacado Raquel Martín.

Respecto a los 'Campux', la responsable del IJEx ha explicado que esta nueva actividad, destinada a jóvenes de 16 y 17 años, ha registrado una gran valoración entre los participantes ya que además de las acciones relacionadas con la temática correspondiente se han celebrado charlas relacionadas con su crecimiento personal, con las futuras oportunidades laborales o con las propuestas que la Unión Europea les ofrece.

"También me gustaría recordar que este año, tras el descenso sufrido hace dos años por los problemas registrados en esa edición, hemos conseguido aumentar los intercambios con otras comunidades hasta siete propuestas en la que han participado 121 jóvenes", ha explicado Raquel Martín en rueda de prensa.

En el caso de los campos de voluntariado, la novedad ha sido la introducción de un nuevo campo, denominado 'Geoparques' en el que jóvenes de toda España han desarrollado actividades centradas en el medio ambiente y en las tradiciones culturales y gastronómicas de Extremadura.

El IJEx también ha colaborado con dos propuestas estivales, como ha sido el paso de la 'Ruta Quetzal' con tres paradas en la región, que ha aumentado hasta 15 el número de participantes extremeños. Y la Escuela de Alto Rendimiento de Piano 'Valle de Ambroz' para la cual el Instituto de la Juventud ha cedido las instalaciones de su albergue juvenil de Baños de Montemayor, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Creo que hemos alcanzado con creces el objetivo de conseguir el mejor 'Verano IJEX' posible con valoraciones muy positivas y ofreciendo una gran variedad de actividades", ha finalizado Raquel Martín, que ha destacado que su departamento seguirá trabajando para recuperar el prestigio de las actividades estivales de Extremadura y para crear una programación siempre adaptada a las necesidades de la juventud extremeña.