Cerca de 500 voluntarios caracterizan más de 210 residuos de basuraleza en 27 espacios naturales de Extremadura

Cerca de 500 voluntarios han caracterizado más de 210 residuos de basuraleza en 27 espacios naturales de Extremadura entre el 29 de noviembre y el 14 de diciembre.

Gracias a esta colaboración ciudadana, se ha podido caracterizar en España un total de 44.065 residuos en los campos, bosques y montes de España, de los cuales 214 corresponden a entornos extremeños.

El análisis de su tipo, cantidad y volumen permite comprender mejor su origen y características, generando información clave para avanzar en la prevención de la basuraleza y en la lucha contra este problema ambiental.

A nivel nacional, los residuos más encontrados han sido las colillas, latas de bebida y piezas de plástico 0-2,5 cm, ha informado el Proyecto Libera en nota de prensa.

La campaña ha contado también con una amplia implicación de administraciones públicas, centros educativos, empresas y asociaciones de Extremadura, que han organizado y dinamizado numerosos puntos de recogida en distintos municipios y entornos naturales de la comunidad.

Entre ellas, destacan entidades como el Ayuntamiento de Plasenzuela, centros educativos como el IES Gregorio Marañón de Caminomorisco y asociaciones locales como Adenex, que ponen de manifiesto el compromiso del tejido social extremeño con la protección del medio natural y la lucha contra la basuraleza.

Como en cada edición, los colectivos participantes en esta novena edición han utilizado principalmente la aplicación móvil Basuraleza, desarrollada por el Proyecto Libera junto a las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio.

Esta herramienta gratuita ha permitido a la ciudadanía colaborar en la recogida de basuraleza de forma "sencilla e intuitiva", acceder a recompensas y formaciones medioambientales y participar en el ranking nacional de voluntariado ambiental.

A través de ella, cualquier persona ha podido registrar los residuos identificados en sus salidas a la naturaleza, contribuyendo a radiografiar los espacios naturales y a encontrar soluciones adaptadas a cada entorno.

Para quienes han deseado realizar caracterizaciones más técnicas, también ha estado disponible la aplicación e-Litter, orientada al registro detallado de residuos en ecosistemas terrestres.

Toda la información recopilada se ha integrado en las bases de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y ha alimentado el 'Barómetro de la Basuraleza', el informe anual que Libera utiliza para analizar la evolución de estos residuos y proponer medidas de mejora.

"El movimiento social contra la basuraleza permite poner el foco en este problema ambiental. Ser conscientes del impacto que tienen nuestros residuos en el medio natural es una manera explícita y didáctica para reflexionar sobre la cantidad de residuos que generamos. El modelo de producción y consumo debe dirigirse hacia una verdadera sostenibilidad y reducirse para ajustarse a los límites del planeta", ha destacado el coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto Libera, Miguel Muñoz.

"La campaña 1m2 por el campo, los bosques y el monte vuelve a demostrar que la basuraleza sigue siendo un problema presente en los ecosistemas terrestres, pero también que existe una ciudadanía dispuesta a implicarse de forma activa en su solución. La participación de miles de personas voluntarias nos permite actuar sobre el terreno y, al mismo tiempo, generar datos fundamentales para conocer el alcance del problema y seguir impulsando medidas de prevención y concienciación", ha destacado la responsable institucional del Proyecto Libera en Ecoembes, Beatriz Barajas.

Con esta convocatoria, Libera cierra su última campaña de ciencia ciudadana de 2025. Anteriormente, el proyecto organizó '1m2 por las playas y los mares', que tuvo lugar en septiembre, '1m2 contra la basuraleza', en junio y, '1m2 por los ríos, embalses y pantanos', desarrollado durante el pasado mes de marzo.

Estas cuatro movilizaciones han sido un éxito gracias al compromiso de 25.500 personas voluntarias, que han conseguido caracterizar más de 248.000 residuos y retirar casi 100 toneladas de basuraleza de 1.470 puntos repartidos en los diferentes entornos naturales de España.