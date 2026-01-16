Centros educativos extremeños podrán participar en otra edición de la yincana sobre el papel de la mujer en las ciencias

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura organiza por quinto año consecutivo la Yincana Steam, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero.

Se trata de una iniciativa dirigida a los 328 centros educativos que participan en el proyecto de innovación Librarium Innovated. La actividad está destinada al alumnado matriculado en 3º y 4º de ESO en régimen ordinario. Cada centro podrá participar en la competición con un grupo femenino o mixto de 5 estudiantes, coordinado por un docente.

La yincana se desarrollará a través de un club de lectura de Librarium, en el que los equipos se enfrentarán a pruebas, retos y ejercicios que tendrán que resolver a través de los libros, recursos en internet y diferentes audiovisuales accesibles en el club o los fondos de la biblioteca escolar.

Todas las actividades giran en torno al papel de las mujeres en las ciencias y las artes (Steam), sus teorías, descubrimientos, creaciones e investigaciones en Biología, Geología, Física y Química, Ingeniería, Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales, Arte, Literatura y Matemáticas.

Los centros interesados en participar podrán inscribirse hasta el 2 de febrero, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

La prueba clasificatoria del concurso se celebrará el miércoles 11 de febrero de forma telemática. Los cinco grupos mejor posicionados pasarán a la final, que se desarrollará en una fecha aún por determinar en Experimenta-Centro Interactivo de Ciencia, ubicado en Llerena (Badajoz).

Los equipos clasificados visitarán el centro, haciendo un recorrido por el planetario, la sala de exhibiciones interactivas y el laboratorio donde realizarán experimentos y retos. A partir de esta experiencia, se desarrollará la yincana final, con pruebas basadas en lo aprendido durante la visita.

Todos los participantes recibirán un diploma digital acreditativo. Además, a los centros educativos finalistas se les hará entrega de un trofeo con la posición que alcancen y un diploma para cada miembro del equipo.