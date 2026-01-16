CIENCIA Y MUJER

Centros educativos extremeños podrán participar en otra edición de la yincana sobre el papel de la mujer en las ciencias

Se trata de una iniciativa dirigida a los 328 centros educativos que participan en el proyecto de innovación Librarium Innovated.

Redacción

Extremadura |

Centros educativos extremeños podrán participar en otra edición de la yincana sobre el papel de la mujer en las ciencias
Centros educativos extremeños podrán participar en otra edición de la yincana sobre el papel de la mujer en las ciencias | Junta de Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura organiza por quinto año consecutivo la Yincana Steam, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero.

Todas las actividades giran en torno al papel de las mujeres en las ciencias y las artes (Steam).

Se trata de una iniciativa dirigida a los 328 centros educativos que participan en el proyecto de innovación Librarium Innovated. La actividad está destinada al alumnado matriculado en 3º y 4º de ESO en régimen ordinario. Cada centro podrá participar en la competición con un grupo femenino o mixto de 5 estudiantes, coordinado por un docente.

La yincana se desarrollará a través de un club de lectura de Librarium, en el que los equipos se enfrentarán a pruebas, retos y ejercicios que tendrán que resolver a través de los libros, recursos en internet y diferentes audiovisuales accesibles en el club o los fondos de la biblioteca escolar.

Todas las actividades giran en torno al papel de las mujeres en las ciencias y las artes (Steam), sus teorías, descubrimientos, creaciones e investigaciones en Biología, Geología, Física y Química, Ingeniería, Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales, Arte, Literatura y Matemáticas.

Los centros interesados en participar podrán inscribirse hasta el 2 de febrero, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

La prueba clasificatoria del concurso se celebrará el miércoles 11 de febrero de forma telemática. Los cinco grupos mejor posicionados pasarán a la final, que se desarrollará en una fecha aún por determinar en Experimenta-Centro Interactivo de Ciencia, ubicado en Llerena (Badajoz).

Los equipos clasificados visitarán el centro, haciendo un recorrido por el planetario, la sala de exhibiciones interactivas y el laboratorio donde realizarán experimentos y retos. A partir de esta experiencia, se desarrollará la yincana final, con pruebas basadas en lo aprendido durante la visita.

Todos los participantes recibirán un diploma digital acreditativo. Además, a los centros educativos finalistas se les hará entrega de un trofeo con la posición que alcancen y un diploma para cada miembro del equipo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer