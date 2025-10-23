El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía de Cáceres cuenta ya con 108 investigadores de 26 países

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE), que lleva funcionando dos años en unos laboratorios de la Escuela Politécnica de Cáceres, cuenta ya en su nómina con 108 investigadores de 26 nacionalidades que, en antes del verano de 2026, se trasladarán a las nuevas instalaciones del centro que se están construyendo en la finca El Cuartillo.

Las obras del CIIAE, que supondrán una inversión final de más de 100 millones de euros del Gobierno central y la Junta de Extremadura con ayuda de fondos europeos, comenzaron en agosto de 2024 y, en la actualidad la planta piloto está al 78,17% de ejecución, y se prevé que pueda estar terminada para final de año.

En cuanto al edificio principal y la incubadora se encuentra al 56,35% de ejecución y las obras estarán terminadas para la primavera del 2026, por lo que las previsiones son que antes del verano pueda estar en funcionamiento, una vez hayan sido equipados los laboratorios, con el material técnico y científico, que está ya contratado por valor de 24,7 millones de euros, lo que supone el 89,26% del total.

Así lo ha adelantado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, que ha visitado el CIIAE en la Escuela Politécnica junto al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ya que se trata de un proyecto enfocado a atraer empresas y retener talento en la región. De hecho, en lo que queda de año se esperan otras contrataciones asociadas a proyectos en marcha y otros recientemente aprobados (MSCA-COFUND).

Vaquera ha destacado la importancia de la visita del consejero Santamaría para conocer las líneas de trabajo que se siguen en el CIIAE. "Las investigaciones, sin empresas donde aplicarlas y sin esa transferencia del conocimiento que siempre defendemos, es inviable", ha señalado.

"Extremadura nunca había tenido un centro donde se haya retenido tanto el talento, donde hayamos tenido tantos investigadores, y no solamente retención del talento nuestro, de Extremadura o de España, es que hemos atraído talento internacional", ha dicho la consejera que ha recordado que el CIIAE ha logrado captar más de 6,5 millones de euros en financiación pública desde hace dos años, habiéndose logrado la mayor parte de ellos gracias a proyectos internacionales, en los que los investigadores del centro desarrollan líneas en colaboración con otros socios de diversos países.

Por ello, Vaquera ha destacado que con el CIIAE se está situando la investigación que se está haciendo en Extremadura en eficiencia y almacenamiento energético, en la elite y en la vanguardia a nivel internacional. "Y eso se va reflejando en este entramado y en las empresas que están viendo en sus propios desarrollos", ha añadido.

La consejera ha recordado que, a partir del 31 de julio del año que viene, comienza una nueva etapa en el CIIAE en la que habrá que cubrir los gastos derivados del funcionamiento del centro, para lo cual se llevará a cabo un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación y se incorporará también la implicación de Portugal para sostener esta infraestructura pionera para hacer de las energías renovables una alternativa real a los combustibles fósiles.