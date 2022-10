Centenares de personas se manifestaban en Salvatierra en contra del proyecto de Macro-vertedero en la zona

En torno a un millar de vecinos de la localidad pacense de Salvatierra de los Barros y de otros municipios cercanos han salido a la calle este sábado para mostrar su rechazo y exigir la paralización del proyecto de un gran matadero en la zona, que ha llegado "sin aviso, sin hacer ruido, sin palabras grandilocuentes y con mucha opacidad, el primer gran proyecto de 'la nueva industrialización verde y circular', según el manifiesto leído tras la manifestación.

Un vertedero para cerca de 300.000 toneladas anuales de residuos industriales, de las cuales 68.501 lo serían de residuos tóxicos y peligrosos, con una superficie de 89 hectáreas y que se convertiría en el mayor de España. "Un macro vertedero que estaría ubicado a 2 kilómetros del núcleo urbano de una población declarada Área de Interés Artesanal por su gran tradición Alfarera. ¡La mierda lo primero, el resto ya se verá!, reza el manifiesto elaborado por la plataforma Salva tu Tierra, creada para combatir esta iniciativa industrial.

"No estamos aquí en contra de nada, no nos oponemos al progreso, estamos aquí para defender el derecho a vivir con dignidad en nuestros queridos pueblos de la Baja Extremadura, en armonía con un entorno natural único", asegura, porque "no aceptamos la contaminación, la destrucción y la expulsión de las personas que aquí vivimos".