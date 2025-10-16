Un centenar de mujeres de toda Extremadura debaten en Torremocha sobre su papel en el sostenimiento del ámbito rural

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha inaugurado el acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado en la localidad cacereña de Torremocha, y al que ha asistido más de un centenar de mujeres de toda la región.

Una fecha en la que se reconoce públicamente el "valioso trabajo de las mujeres de los pueblos y entidades menores" de Extremadura, una aportación de "incalculable valor" que brindan no sólo a su entorno más cercano, sino a toda la Comunidad Autónoma, ha destacado Sánchez Vera, quien ha incidido en que "es un día para celebrar, pero también para reflexionar y valorar vuestra apuesta por alimentar la historia de Extremadura desde uno de los entornos que más la definen y la hacen única: el paisaje rural".

El lema elegido para este año es 'Identidad y futuro' que resume lo que representan las mujeres rurales que, con su participación en la vida cultural de los pueblos, en el mantenimiento de las tradiciones, del folclore, de la gastronomía local, son las guardianas de la identidad de sus pueblos y las garantes del futuro, indica la Junta en una nota de prensa.

"Hablar de Extremadura es hablar de mujeres rurales", ha señalado, puesto que el 80 por ciento de las mujeres de esta región son rurales. "Hablar de mujeres rurales es hablar también de esfuerzo, de compromiso, de oportunidades, de otras formas de vivir, de crecer, de progresar y de mirar al mundo", ha destacado la secretaria general.

Con este encuentro, se pretende propiciar entre las mujeres rurales el intercambio de conocimientos y experiencias, de sus retos e inquietudes, para lo que se han programado distintas mesas redondas que versarán sobre los beneficios y dificultades de la conciliación en el mundo rural; de educación para la salud; de hábitos saludables y del autocuidado.

También se hablará de cultura y educación para personas adultas; del principio de igualdad en el medio rural; de comercio local; de los beneficios asociacionismo femenino y del turismo de interior, entre otras muchas cuestiones.

Asimismo, la secretaria general de Igualdad y Conciliación ha valorado los entornos rurales como "medios de oportunidades y riqueza que conjugan la tradición con la modernidad".

Al acto han asistido también la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona Rovira; la alcaldesa de Torremocha, Isabel Palomino Márquez, y representantes de las principales federaciones de mujeres rurales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.