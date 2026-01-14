CCOO Extremadura apuesta en 2026 por el diálogo social, un plan de industrialización y avanzar hacia el "pleno empleo"

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha señalado entre las prioridades del sindicato para 2026 las de continuar formando parte del diálogo social, avanzar hacia el "pleno empleo" en la comunidad, y trabajar para lograr el impulso de un plan de industrialización.

Así, tras señalar que el suyo es un sindicato "fuerte" que está "comprometido" con los trabajadores, con la igualdad, el empleo "digno", la democracia, la paz y la cohesión social, Berrocal ha subrayado que CCOO continuará solicitándole a la Junta de Extremadura que se abran "nuevos espacios de diálogo" en materia de educación o de discapacidad.

También, sobre vivienda, CCOO reclama medidas "urgentes", entre ellas un parque público en alquiler, actuaciones en zonas tensionadas, y el "control de precios" tanto en propiedad como en alquiler.

Además, el sindicato apuesta por un cambio de modelo energético; y reivindica un plan de industrialización para Extremadura ligado a transiciones "justas"; a la vez que defiende una fiscalidad "progresiva" y "redistributiva", y continuar con la lucha contra el fraude fiscal.

De este modo lo ha defendido María Berrocal en una rueda de prensa ofrecida este martes en Mérida en la que ha hecho balance de 2025 y ha planteado objetivos del sindicato para 2026; y donde ha transmitido también la "más firme repulsa" de CCOO a "todas las violencias machistas", una "lacra" que hay que "combatir" puesto que esta situación "es estructural".

MERCADO LABORAL

En cuanto al mercado laboral, María Berrocal ha destacado que 2025 ha sido un "buen año" en términos de empleo, "fruto" de los resultados de la reforma laboral. Así, ha recordado que el paro registrado fue de 67.884 personas, lo que supone una cifra "históricamente baja" en la región.

No obstante, ahonda en que es "imprescindible" una subida del Salario Mínimo Interprofesional que garantice el cumplimiento de la Carta Social Europea, situándolo al menos en el 60 por ciento del salario medio, con un incremento del 7 por ciento.

También defiende la necesidad de mejorar los salarios medios y bajos que "siguen perdiendo poder adquisitivo"; y remarca que el objetivo para CCOO Extremadura en 2026 es "avanzar en el pleno empleo, especialmente para jóvenes y mujeres".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por otro lado, sobre la negociación colectiva, Berrocal ha destacado que en 2025 se han firmado en la región 12 convenios colectivos de un total de 36, una cifra "importante" por encima de las ejercicios anteriores.

En cuanto a convenios de empresa, se han firmado en la comunidad en 2025 un total de 17 convenios sobre 235.

Asimismo, ha apuntado que la cifra de convenios de empresa susceptibles de ser renovados en 2026, por haber agotado su vigencia inicialmente pactada, es de 183, es decir, un 78% del total de los convenios colectivos.

Con ello, la responsable de CCOO Extremadura ha señalado que el año 2026 es un "importante" para la negociación colectiva, tanto desde la perspectiva del número de convenios como por las personas trabajadoras afectadas. "Nos permitirá mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras de la región, incidiendo además en la negociación de la reducción de la jornada laboral de trabajo", ha apuntado.

Además, Berrocal ha apuntado la necesidad de continuar con la firma y el seguimiento de los planes de igualdad, así como garantizar la implantación "efectiva" de protocolos de acoso y protocolos LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores principalmente.

SINIESTRALIDAD LABORAL

En cuanto a la siniestralidad laboral, María Berrocal ha alertado de que sigue sufriéndose una realidad "inaceptable" en esta materia en Extremadura, con 11.294 accidentes laborales (13 de ellos mortales).

Ha considerado por ello "prioritario" que el empresariado asuma su responsabilidad en materia de prevención y que las administraciones refuercen la inspección y el control para acabar con los accidentes en las empresas de la región.

Por otra parte, en materia de diálogo social durante el 2025, CCOO ha asistido a más de 200 mesas y reuniones que han permitido, "en mayor o menor medida", incidir en las políticas regionales para "mejorar" la vida de la ciudadanía extremeña.

Al respecto, María Berrocal ha destacado la firma del Plan de Movilidad; aunque en todo caso ha subrayado que CCOO continuará solicitándole a la Junta de Extremadura que se abran "nuevos espacios de diálogo", como son las mesas de educación o de discapacidad.

FORMACIÓN

Por otro lado, la secretaria de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, María Cruz Lara, ha señalado que el sindicato continuará reclamando al Ejecutivo autonómico el impulso de la formación enfocada a la demanda real prevista en la comunidad, por ejemplo ante proyectos planteados como la fábrica de cátodos en Mérida.

También ha reconocido que existe falta de mano de obra en determinados sectores extremeños como los conductores de autobuses y camiones; y defiende sobre la posibilidad de utilizar mano de obra procedente del extranjero para trabajar en la región que "todas las personas tienen derecho a trabajar" "No miramos el color ni de dónde vienen, velamos por sus derechos", ha expresado Lara.

INTERVENCIONES MILITARES

Finalmente, en su comparecencia ante los medios, María Berrocal ha alertado también sobre la "peligrosa normalización" de la "intervención militar directa" en distintas zonas del mundo, entre ella la de EEUU en Venezuela, que a su juicio supone "la vulneración del derecho internacional al respeto de la soberanía nacional".

"Ningún país tiene derecho a ingerir sobre otro, al margen de la valoración sobre la calidad democrática del Gobierno de Maduro, siendo los verdaderos motivos de la ocupación el control del país con el objetivo de expoliar sus recursos", ha aseverado Berrocal, quien ha remarcado que CCOO defiende "la paz, la libertad y la democracia".

Al mismo tiempo, la responsable sindical se ha referido a la "encrucijada histórica" en la que se encuentra Europa, y ante lo cual ha considerado necesario "reforzar" su papel político y "avanzar en una auténtica autonomía estratégica", teniendo en cuenta además que "las fuerzas de ultraderecha que no creen en la Unión Europea suponen una amenaza para los derechos sociales y laborales".