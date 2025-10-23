CCOO no descarta medidas de presión si no hay avances en la equiparación salarial en Administración General de la Junta

El sindicato CCOO de Extremadura pide la reapertura "inmediata" de la Mesa General de Negociación para abordar la equiparación salarial del personal de la Administración General de la Junta de Extremadura.

En nota de prensa, muestra "preocupación" ante la "falta de voluntad negociadora" por parte de la Administración, que "se ha negado a abrir un proceso de diálogo sobre una reivindicación justa, legítima e histórica"; y apunta que de no producirse "avances inmediatos" no renuncia a ejercer las "medidas de presión" que considere "necesarias" para alcanzar esta reivindicación, que forma parte de sus "prioridades".

"La dignidad y el reconocimiento profesional del personal público de la Administración General extremeña no pueden seguir esperando", incide en nota de prensa la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, que ha asistido este miércoles al acto de mediación preceptiva previo a la convocatoria de huelga promovida por el sindicato USO, cuyo motivo central es la equiparación salarial del personal de la Administración General de la Junta de Extremadura con el resto de empleados públicos.

CCOO ha recordado que estaba prevista una reunión de la Mesa General de Negociación para el pasado 24 de septiembre, en la que precisamente se iba a tratar este asunto, y que fue "cancelada sin explicación alguna por parte de la Administración".

Entiende, así, que esta Mesa General es el foro legítimo y legalmente establecido para negociar y alcanzar acuerdos que afectan a las retribuciones del empleado/a público, por lo que desde CCOO exigimos su convocatoria urgente.

CCOO considera que la equiparación salarial debe comenzar con la igualdad de condiciones retributivas entre el personal de la Administración General y el resto de empleados y empleadas públicos de la Junta de Extremadura, Personal Docente y del Servicio Extremeño de Salud (SES), para posteriormente valorar la comparación con los empleados públicos del Estado.