CCOO celebra este lunes el último de los paros parciales en Correos de Don Benito para reclamar más personal

El sindicato CCOO celebra este lunes, 17 de febrero, el último de los paros parciales convocados en Correos de Don Benito para reclamar más personal y contratación estable.

Unos paros que se enmarcan en una campaña de movilizaciones puesta en marcha por CCOO para alertar de las "limitaciones de plantilla" en la Oficina de Correos de Don Benito, y la "falta de soluciones por parte de la dirección impiden dar un servicio de calidad a la ciudadanía de esta localidad".

En concreto, este lunes, 17 de febrero, concluye la serie de paros parciales de tres horas y media y se celebrará una nueva concentración, en este caso a las 10,00 horas a las puertas de la Casa de la cultura de Don Benito, en la Calle Groizard 2

Según recuerda CCOO en nota de prensa, el sindicato convocó tres protestas los pasados 28 de enero, 5 de febrero y 11 de febrero que tuvieron un fuerte apoyo social y un seguimiento unánime por parte de la plantilla.

Para CCOO Correos Badajoz, las medidas tomadas por la dirección de Correos "siguen siendo insuficientes, y suponen únicamente parchear con contratos de varios días un problema que es estructural", ya que se pretende hacer creer que el problema está solucionado y no es así, porque "sigue habiendo miles de cartas ordinarias y cientos de notificaciones administrativas por clasificar, distribuir y repartir a la ciudadanía de Don Benito".

Por todo ello, los trabajadores, junto con CCOO Correos, exigen a la empresa, el mantenimiento de la plantilla, que se cubran las bajas de larga duración y las vacantes por los desplazamientos a otras unidades, y de este modo no se impida promocionar internamente en la empresa a los compañeros de la unidad, que la plantilla tenga los efectivos suficientes para que no se les denieguen por sistema los asuntos propios y por último y no menos importante que salgan las vacantes que surjan en Concurso Permanente de Traslados.

CCOO Correos en la provincia de Badajoz, ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Don Benito en las que se ha trasladado esta situación, tras lo que ha valorado la presencia en estos encuentros de la alcaldesa, María Fernanda Sánchez, y el apoyo recibido.

Señala CCOO que el propio Ayuntamiento de Don Benito, que es "gran cliente de Correos", se está "viendo afectado por el mal servicio y mala gestión que está llevando a cabo la empresa estatal de Correos y por consiguiente el mal servicio ofrecido a la ciudadanía".

Por todo ello, CCOO agradece la posición de la alcaldesa y su intención de llevar en el próximo pleno una moción en defensa de los servicios públicos prestados por la SAE Correos y Telégrafos.

Finalmente, CCOO hace un llamamiento a la ciudadanía de Don Benito, a sus autoridades tanto del ámbito político como al de sus asociaciones vecinales para que se sumen a esta movilización para reivindicar una causa que merece ser escuchada por Correos y de este modo acabar con esta incertidumbre que viene soportando la plantilla y la ciudadanía.