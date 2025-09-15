Los casos de fiebre del Nilo en Extremadura se elevan a once

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este viernes tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en la región, que elevan a once en número de personas afectadas en 2025, cinco de las cuales permanecen ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Se trata de una mujer de 66 años y un varón de 77 años del Área de Salud de Don Benito, ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, y un varón de 55 años asintomático, del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Este último caso se ha detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

Por otra parte, este viernes se ha producido el alta hospitalaria del caso notificado el pasado 5 de septiembre, relativo a una mujer de 80 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

El SES ya había confirmado esta misma mañana un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, el de una mujer de 82 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que se encuentra ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva y que en ese momento era el octavo.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.