LIBERA

Casi un centenar de municipios extremeños participan en la campaña contra la "basuraleza"

Acciones dentro del Proyecto LIBERA con objeto de ponerlos en valor ayudando a que se mantengan libres de "basuraleza": aquellos residuos abandonados en entornos naturales.

Redacción

Extremadura |

Voluntarios Atresmedia limpian de basuraleza el Monte del Pardo con el proyecto Libera
Voluntarios Atresmedia limpian de basuraleza el Monte del Pardo con el proyecto Libera | Atresmedia

Casi 1.000 municipios de toda España, de ellos 96 en Extremadura, se han adherido ya a la iniciativa #MiPuebloSinBasuraleza, impulsado por SEO/BirdLife y Ecoembes dentro del Proyecto LIBERA con objeto de ponerlos en valor ayudando a que se mantengan libres de "basuraleza": aquellos residuos abandonados en entornos naturales.

Andalucía (170 municipios), Castilla y León (151), Comunidad Valenciana (124), Castilla-La Mancha (113) y Extremadura (96) son las comunidades autónomas que mayor número de localidades aportan a esta propuesta que ha permitido ademas solucionar distintos "puntos negros" de acumulación de este tipo de desperdicios.

Preservar la identidad de cada pueblo "implica proteger su estilo de vida tradicional y sostenible", señala el comunicado, que cita algunos ejemplos concretos como los de Herrera del Duque (Badajoz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Orihuela (Alicante) y Nigüella (Zaragoza), todos ellos adheridos al compromiso de participar en las campañas de recogida y caracterización de "basuraleza" que cada año organiza LIBERA, además de concienciar a vecinos y visitantes.

La idea está abierta a cualquier administración local, tanto ayuntamiento como mancomunidad, consorcio o incluso diputación, que no solo puede sumarse de manera gratuita, sino que además tiene la facultad de aplicar medidas sancionadoras específicas para concienciar a los infractores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer