Casi 800 extremeños con discapacidad disfrutarán del chalé de Diputación de Badajoz en Chipiona durante este 2025

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, acompañada del diputado de Políticas Sociales, Ricardo Cabezas, y el presidente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón, han visitado hoy el chalet 'Villa Conchita', un recurso vacacional situado en primera línea de la playa de Regla de Chipiona (Cádiz).

Se trata de una propiedad de la institución provincial cedida a Plena Inclusión Extremadura para el desarrollo de programas de ocio y respiro familiar dirigidos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Desde que en 2008 se alcanzó el acuerdo -aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos- más de 12.000 familias se han beneficiado de esta iniciativa pionera. Solo en este año 2025, está previsto que disfruten del chalet 796 personas (un 73% personas con discapacidad y un 27% profesionales de apoyo), repartidas en 36 grupos procedentes de 24 entidades distintas del conjunto de la región, tanto federadas en Plena Inclusión Extremadura como externas que trabajan en el ámbito de la discapacidad o con colectivos en riesgo de exclusión.

La actividad, que comenzó el 30 de mayo y se prolongará hasta el 9 de noviembre, apenas ha dejado un fin de semana libre en todo el calendario, lo que pone de manifiesto la "alta demanda y utilidad de este recurso", que esta semana están disfrutando los usuarios de Includes Almendralejo.

La presidenta provincial ya ha mostrado su compromiso para que de cara al próximo año el período de estancia arranque en el mes de abril, y así poder acoger a más usuarios. Durante este tiempo, 'Villa Conchita' se convierte en "un espacio de convivencia, descanso y ocio, donde muchas personas tienen la oportunidad de ver el mar por primera vez". También se celebran encuentros de familias, usuarios y profesionales, ampliando el carácter polivalente del programa.

El convenio establece que Plena Inclusión Extremadura gestiona las estancias, mientras que la Diputación asume los gastos de mantenimiento, suministros e impuestos del inmueble, y concede una subvención nominativa de 60.000 euros que cubre el personal de apoyo, limpieza y lavandería.

Parte de esa aportación se destina, además, al programa Respiro Familiar en la Residencia Universitaria Fundación CB (RUCAB) de Badajoz.

El uso intensivo del chalet y su proyección en la localidad ha propiciado también la colaboración con el Ayuntamiento de Chipiona, que ha reforzado la accesibilidad en la zona, habilitado aparcamiento reservado y facilitado la participación en actividades turísticas y comunitarias, con el respaldo de la Oficina de Turismo local.

La presidenta de la Diputación ha destacado que este convenio "simboliza el compromiso de la institución con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la eliminación de barreras de accesibilidad".

Para Del Puerto es "un orgullo" contar con este recurso, con el que las personas con discapacidad "puedan tener unas vacaciones dignas en la playa y tengan derecho al ocio".

Un equipamiento que ha valorado de forma muy positiva Pedro Calderón, que señala que en muchos casos "varios de los usuarios que pasan por aquí ven el mar por primera vez" cuando acuden a 'Villa Conchita'.

La presidenta provincial ha recordado que sigue abierta la convocatoria del Plan MOVA PLUS, dotado con un millón de euros para que las entidades sin ánimo de lucro puedan adquirir vehículos adaptados destinados al transporte de personas con movilidad reducida. Con 'Villa Conchita', la Diputación de Badajoz reafirma su apuesta por garantizar derechos básicos como el ocio y las vacaciones, generando además un importante apoyo a las familias cuidadoras y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región.