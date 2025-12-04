Casi 3.000 figuras componen el Belén de Playmobil que se inaugura este viernes en la Colección Visigoda de Mérida

Casi 3.000 figuras componen el Belén de Playmobil que por tercer año podrá visitarse en la Colección Visigoda de Mérida, y que en esta ocasión contará con una superficie ampliada de 26 metros cuadrados.

Además de reproducir escenas de la vida cotidiana tradicionales en el entorno del Portal de Belén, se presta especial atención a la recreación de ambientes históricos, como Egipto o el campamento y el anfiteatro romanos.

También hay referencias a espacios y personajes de la antigua colonia Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el espacio templar dedicado al culto del emperador Augusto, la taberna de Sentia Amarantis o la citareda Lutatia Lupata.

La exposición, que se inaugura el próximo viernes, día 5, a las 12,00 horas, y podrá visitarse hasta el próximo 8 de enero, es fruto de la colección particular de Nova Barrero Martín y Abel Morcillo León, y para su montaje, el Museo Nacional de Arte Romano ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

Cabe recordar, asimismo, que la Colección Visigoda, dependiente del Museo Nacional de Arte Romano, tiene entrada gratuita.

En cuanto a los horarios de visita del Belén de Playmobil, son de martes a jueves de 09,45 a 18,15 horas; los viernes y sábado de 09,45 a 19,45 horas; y los domingos y festivos de 10,15 a 14,45 horas. Asimismo, cerrará los lunes, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero.