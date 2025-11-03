Casi 1.600 alumnos se incorporan este lunes al Cefot de Cáceres para iniciar su formación miliar

Un total de 1.591 nuevos alumnos se incorporarán este lunes, 3 de noviembre, al Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres para iniciar su formación militar. Los alumnos pertenecen al segundo ciclo de 2025 e inician así su camino para incorporarse a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra.

Con esta nueva incorporación, el Cefot cacereño reafirma su papel como referente en la enseñanza militar de formación, continuando con su misión de preparar al personal de tropa conforme a los estándares establecidos por la Orden DEF/712/2022, de 18 de julio, que regula el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, un total de 1.109 soldados (973 hombres y 136 mujeres) concluyeron la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental (FFME y EF), pertenecientes al primer ciclo de 2025.

Así, al finalizar año habrán pasado por el centro de formación militar cacereño unos 2.700 alumnos.