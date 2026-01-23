Casi 1.100 aspirantes se examinan el sábado en Extremadura para cubrir plazas de Formación Sanitaria Especializada

El Ministerio de Sanidad ha publicado las instrucciones para la participación en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), dirigidas a las 35.503 personas de toda España que han sido admitidas para la convocatoria que se celebrará el próximo sábado, 24 de enero, en todo el territorio nacional, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación.

En Extremadura, están convocados casi 1.400 aspirantes, de los cuales 702 están citados en Badajoz y 393 en Cáceres. El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13.30 horas (12.30 en Canarias). Una vez concluido este proceso, una hora después, se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes.

Según la relación de aspirantes convocados por sede: En Albacete están convocados 812 aspirantes; en Alicante 1.162; en Badajoz 702; en Barcelona 4.121, en Bilbao 907, en Cáceres 393, en Cádiz 622, en Granada 1.761; en Las Palmas 691; en León 273, en Logroño 252, en Madrid 6.648, en Málaga 1.149, en Murcia 2.097, en Oviedo 1.897, en Palma de Mallorca 508, en Pamplona 541, en Salamanca 641, en Santander 348, en Santiago de Compostela 1.930, en Sevilla 2.119, en Santa Cruz de Tenerife 712, en Valencia 3.012, en Valladolid 803 y en Zaragoza 1.402 aspirantes.