Casa Real confirma que Felipe VI presidirá próxima jura de bandera en el CEFOT de Cáceres el sábado 24 de enero

El rey Felipe VI presidirá el próximo sábado 24 de enero, en el Centro de Formación de Tropa (CEFOT) número 1 de Cáceres, el acto de juramento o promesa ante la bandera de España del personal del segundo ciclo de 2025 de militares de tropa del Ejército de Tierra, según ha confirmado Casa Real.

Se trata de "no de los actos más solemnes que existen en cualquier nación", según consta en la agenda de la Casa Real.

En él, con un beso en la Bandera, se materializa un juramento o promesa de obediencia y fidelidad en el servicio a la patria, "aún a costa de la propia vida".

Es un requisito previo a la adquisición de la condición de militar profesional.

Además, se permite que los españoles que, sin querer vincularse a las Fuerzas Armadas con un carácter profesional, puedan manifestar su compromiso con la defensa de España, prestando el juramento o promesa ante la bandera.

Los requisitos son tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no haber sido declarado incapaz por sentencia jurídica firme.

En el centro cacereño, a través de la fase de formación militar general (FFMG) y la fase de formación específica y especialidad fundamental (FFEyEF) correspondiente a los planes de estudio de la enseñanza de formación, los reclutas acceden a la escala de tropa, con una duración de 8 semanas cada una de ellas, precedidas de un periodo de dos semanas de orientación y adaptación a la vida militar.