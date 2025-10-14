El cartel anunciador de Los Escobazos de Jarandilla de la Vera se presentará este próximo sábado

El cartel anunciador de Los Escobazos de Jarandilla de la Vera, fiesta reconocida de Interés Turístico Nacional, se presentará este próximo sábado, día 18, a las 19,00 horas, en el centro de interpretación Museo de Los Escobazos.

El diseño del mismo está protagonizado por la salida del estandarte de la Virgen de la iglesia fortaleza Santa María de la Torre durante la procesión, un instante capturado por el fotógrafo jarandillano Carlos Mugo que resultó ganador del concurso fotográfico 2025.

La composición se convertirá en la imagen de Los Escobazos, fiesta que Jarandilla de la Vera celebra desde hace siglos en honor a la Inmaculada Concepción y que tiene lugar el 7 de diciembre.

Del mismo modo, tendrá lugar la proyección y presentación oficial del vídeo promocional de la próxima edición de la fiesta elaborado por Julián Rojas.

"A través de este video, esperamos transmitir no solo la belleza de nuestra tradición, sino también el sentimiento de pertenencia que esta fiesta genera entre los habitantes de nuestra localidad", ha destacado la organización en nota de prensa.

Finalmente, se conocerá la designación del Escobón de Oro, un premio que se otorga anualmente y que tiene como objetivo destacar a aquellas personas o entidades que han demostrado un "compromiso excepcional" con el desarrollo y la promoción de la localidad y con la puesta en valor de la propia fiesta.