El carril bici y peatonal que unirá Don Benito y Villanueva estará finalizado este año

El carril bici y acerado peatonal que se está ejecutando entre las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena estará finalizado este año.

Así lo ha avanzado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del ramo, Manuel Martín Castizo, en la visita que ha realizado este miércoles a estas obras, y también a los terrenos en los que está proyectado el aeródromo de la localidad.

En su intervención, el titular extremeño de Infraestructuras ha recordado que esta actuación, recogida en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, tiene una inversión de 5,5 millones de euros, financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se extiende a lo largo de 7,4 kilómetros, conectando las estaciones de autobuses de ambas ciudades.

Además, respecto a la estación de autobuses de Don Benito, Martín Castizo ha destacado que tras las mejoras recientes en accesibilidad y digitalización, se van a instalar aparcamientos seguros de bicicletas y renovar este año los baños y la barra de cafetería, a la vez que ha avanzado que en 2026 se van a invertir 506.000 euros en obras de eficiencia energética con placas fotovoltaicas en la cubierta, así como mejoras en carpintería y cerramientos, informa la Junta en nota de prensa.