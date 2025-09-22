Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo ganan el Rallye de la Vendimia de Almendralejo

Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo, del Automóvil Club Almendralejo, han ganado con un con un Skoda R5 la 54ª edición del Rallye de la Vendimia, que ha transcurrido por carreteras de las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.

Cincuenta y tres equipos formaron la lista de inscritos, con la ausencia destacada del seis veces ganador en Almendralejo (Badajoz), Eduardo Noriego, que no tomó salida al haber vendido pocos días antes su Skoda R5.

Tras la disputa de ocho tramos durante los dos días de competición, repartidos en dos etapas y cinco secciones, 33 equipos cruzaron la línea de meta, según ha informado este domingo la Federación Extremeña de Automovilismo en un comunicado.

Con los abandonos de Ángel Luis y Julián Jiménez, del Volantia Racing Club, tras una salida de vía con su Porsche 997, los ganadores de la prueba tienen ya casi en sus manos el campeonato de rallyes de Extremadura.

La segunda posición fue para el dúo Francico Merchán – Víctor Manuel Brito, de la Escudería Ráfagas Racing, con su BMW Compact, mientras que David Pérez y Manuel Hernández cerraron el pido con su Peugeot 206 RC.