Cáritas y Ayuntamiento de Cáceres impulsan la primera guía de buenas prácticas para informar sobre personas sin hogar

La primera ‘Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la información con las personas sin hogar’ ayudará a los periodistas en el tratamiento de la información del denominado ‘sinhogarismo’, una manual impulsado por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres para evitar términos estigmatizantes.

La edil de Servicios Sociales de Cáceres, Encarna Solís ha presentado este lunes esta guía, cuyo contenido ha sido elaborado por técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), teniendo en cuenta las aportaciones de los propios usuarios del centro de media estancia Vida de Cáritas.

"Busca ser un modelo a seguir a la hora de abordar crónicas o noticias relacionadas con las personas en situación de calle”, ha dicho la edil.

En ella hay terminología “apropiada y respetuosa” que se aconseja utilizar como “personas sin hogar” en vez de “indigentes o vagabundos”, que son términos “estigmatizantes”. También se recogen un decálogo de pautas a tener en cuenta a la hora de abordar el tema de las personas sin hogar en medios de comunicación.

Sensibilidad y empatía, evitar estereotipos, privacidad y consentimiento, contextualización, visión integral, dar voz a personas sin hogar, responsabilidad social, evitar el sensacionalismos y hacer siempre las entrevistas con respeto son algunas de las pautas.

Se busca establecer un “marco ético sólido, que guíe a los medios en la cobertura de historias relacionadas con la falta de vivienda”. Tienen como objetivo empoderar a los medios de comunicación para que cuenten historias que “inspiren una comprensión más profunda y contribuir así a la construcción de una sociedad más justa y compasiva”, en palabras del director de Cáritas Diocesana Coria- Cáceres, Daminán Jesús Niso.

El texto se ha dado a conocer en una jornada con los periodistas a los que Solís les ha “agradecido el tiempo dedicado” porque “sé lo que supone a todos los medios de comunicación sacar cinco minutos para estar aquí”. Un encuentro que abre las actividades de la campaña de sensibilización que Cáritas realiza a lo largo de toda la semana bajo el lema ‘Comparte tu red. No dejes que nadie se quede fuera de cobertura’.