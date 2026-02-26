El cantautor Luis Pastor ofrece talleres en centros educativos como herramienta de educación y memoria democrática

El cantautor extremeño Luis Pastor ha ofrecido esta semana el primero de los diez conciertos-talleres contemplados en un proyecto que ha puesto en marcha el Servicio de la Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres en varios centros educativos de la provincia.

El proyecto '¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso', título de su biografía en "verso" se adapta ahora para dar forma a un proyecto artístico-educativo en el que el músico trasladará a los estudiantes "los recuerdos de parte de una generación que vivió años del franquismo, convivió con el miedo y el silencio ante el régimen y que se agarró, en más de una ocasión, a la canción para luchar", informa la diputación cacereña en nota de prensa.

El primero de los 10 conciertos contemplados en el proyecto ha tenido lugar este pasado lunes en el IES Universidad Laboral de Cáceres, con 80 alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato. Durante aproximadamente hora y media, estudiantes, docentes y cantautor intercambiaron sus biografías y explicaron cómo era la vida de 14-16 años en un pueblo extremeño en los 70; la de los docentes en los 90-2000 y la actual del alumnado, además de reflexionar sobre cuestiones como la libertad, la democracia o la participación social.

Todo ello con la música como herramienta pedagógica e hilo conductor para "fomentar el conocimiento histórico, el pensamiento crítico, preservar la memoria de quienes sufrieron la represión y transmitir esos testimonios a las nuevas generaciones", recoge la nota. Previo al concierto-taller, el alumnado trabajó con profesorado de Literatura y Música la figura de Luis Pastor.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El proyecto seguirá rodando durante los meses de marzo y abril, con fechas ya fijadas para intervenciones en el IES Al-Qázeres (3 de marzo), Facultad del Formación del Profesorado (16 de marzo), IES Mario Roso de Luna de Logrosán (18 de marzo), Centro de Adultos de Cáceres (24 de marzo) o el Colegio Nazaret de Cáceres (26 marzo).