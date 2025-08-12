La cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal son los jefes soñados por las niñas y los niños extremeños

La cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal son los jefes soñados para los niños extremeños, según la XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.

En concreto, la jefa ideal para las niñas extremeñas es la cantante Aitana (23,4%), seguida de la astronauta Sara García (11,8%), su propia madre (5,4%), la cómica Lalachus (4,8%) y la cantante Lola Índigo (4,2%).

Mientras que los niños prefieren como jefe al futbolista Lamine Yamal (24,7%), seguido del tenista Carlos Alcaraz (18,4%), su propio padre (10,9%), el streamer Ibai Llanos (10,3%), y en quinto lugar eligen al futbolista Kylian Mbappé (8,6%).

El estudio, para el que se han realizado encuestas a más de 1.900 niños de 4 a 16 años entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025 en todo el país, también revela que las chicas de Extremadura quieren ser profesoras (21,3%) y los chicos, futbolistas (21,4%).

Además de profesoras y futbolistas, las niñas extremeñas sueñan con ser futbolistas (15,5%), veterinarias (10,6%), doctoras (6,7%) y psicólogas (5,5%); mientras que los niños también desean ser policías (14,9%), youtubers (12,9%), informáticos (11,7%) y bomberos, con el 7,6%.

Por otro lado, la encuesta señala que el 21,8 por ciento de los jóvenes en Extremadura el apagón generalizado que vivió el país hace unos meses es la noticia más importante del año, seguida de la muerte del Papa Francisco (13,2%).

Las inundaciones provocadas por la Dana, las decisiones de Donald Trump en relación a los aranceles y su relación con Elon Musk, la crispación política o Gaza han tenido también cabida.

Cuestionados sobre la posibilidad de trabajar con robots en el futuro, el 55,3 por ciento de los niños estaría encantado de tener como compañeros de trabajo a alguno mientras que un 50,4 por ciento de las niñas elegiría esta opción.

Además, cinco de cada diez jóvenes en Extremadura reconocen haber usado ya la Inteligencia Artificial Generativa. El 56,8 por ciento lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios, el 32,9 por ciento la emplea para consultarle dudas personales y el 10,3 por ciento la usa para jugar.

Entre salario y conciliación, ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario (71,3%); mientras que ellos prefieren ganar más, aunque suponga tener menos tiempo libre (68,5%).