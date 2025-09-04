El Canal de Orellana cortará 48 horas tras movilizar más recursos de los previstos

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha anunciado un corte programado de suministro en la presa a partir de las 08:00 horas del domingo 7 de septiembre y durante 48 horas tras movilizar en agosto más recursos de los inicialmente previstos. El restablecimiento está previsto para el martes 9 a la misma hora.

El organismo ha recordado que, aunque el corte se ejecute en presa, el agua seguirá llegando a las parcelas durante un tiempo y, de igual forma, tras la restitución del servicio, tardará en alcanzar las explotaciones.

Según han informado, la decisión se adopta después de un mes de agosto con condiciones meteorológicas muy desfavorables, lo que ha obligado a movilizar más recursos de los inicialmente previstos.

Por ello, han recomendado a los regantes ajustar las necesidades hídricas de los cultivos y, en caso de que el ciclo productivo haya concluido, suspender el riego para evitar sobreconsumos.