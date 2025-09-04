REGADÍO

El Canal de Orellana cortará 48 horas tras movilizar más recursos de los previstos

Será un corte programado de suministro en la presa a partir de las 08:00 horas del domingo 7 de septiembre y durante 48 horas tras movilizar en agosto más recursos de los inicialmente previstos.

Redacción

Extremadura |

Trasvase
Trasvase | Onda Cero Elche

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha anunciado un corte programado de suministro en la presa a partir de las 08:00 horas del domingo 7 de septiembre y durante 48 horas tras movilizar en agosto más recursos de los inicialmente previstos. El restablecimiento está previsto para el martes 9 a la misma hora.

El organismo ha recordado que, aunque el corte se ejecute en presa, el agua seguirá llegando a las parcelas durante un tiempo y, de igual forma, tras la restitución del servicio, tardará en alcanzar las explotaciones.

Según han informado, la decisión se adopta después de un mes de agosto con condiciones meteorológicas muy desfavorables, lo que ha obligado a movilizar más recursos de los inicialmente previstos.

Por ello, han recomendado a los regantes ajustar las necesidades hídricas de los cultivos y, en caso de que el ciclo productivo haya concluido, suspender el riego para evitar sobreconsumos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer