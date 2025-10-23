La campaña de riego en la cuenca del Guadiana ahorra el 24,4% del agua disponible inicialmente

La campaña de riego en la cuenca del Guadiana ha ahorrado el 24,4 por ciento del agua disponible inicialmente, según se ha expuesto en la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) reunida este miércoles para analizar la situación general de la cuenca tras dicha campaña y realizar propuestas de actuaciones.

El comienzo del año hidrológico 2024-2025 ha ido evolucionando lentamente hasta llegar al mes de marzo de 2025 en el que las aportaciones han aumentado significativamente gracias a la llegada del tren de borrascas de ese mes (Jana, Konrad, Laurence y Martinho).

El resultado de dichas aportaciones ha sido el alcanzar un volumen almacenado en la zona oriental de 246,08 hm3 y en la occidental de 5.374,31 hm3 que suponían unos porcentajes de llenado del 61,9 por ciento y del 66,2 por ciento, respectivamente.

Con todo ello se consiguió una "mejoría evidente" en el volumen total de los embalses, permitiéndose que la campaña de riego se realizara con normalidad tanto en las Zonas Oriental como Occidental de la cuenca.

La única excepción ha sido la Zona Regable de Peñarroya que, debido a la situación del embalse del mismo nombre, sólo ha dispuesto de un 73 por ciento de su dotación, ha informado en nota de prensa la CHG.

En lo que respecta a los consumos, en el caso de la zona oriental, de la previsión de 62,28 hm3 de consumo se han empleado 51,91, lo que supone un ahorro de un 16,7 por ciento, mientras que en el caso de la zona occidental, de la previsión de 1.063,66 hm3 de consumo se han empleado 803,67 hm3 hasta la fecha.

"La implicación de todos (usuarios y Organismo de cuenca) ha permitido llevar a cabo una campaña de riego que partía de una situación de normalidad y que, gracias a la eficiente gestión del recurso, ha permitido ahorrar del orden del 24,4 por ciento del agua disponible inicialmente", ha apuntado la CHG.

Los embalses del Guadiana acumulan hoy 5.463,30 hm3, es decir, el 57,5 por ciento de su capacidad, cantidad muy superior a la registrada hace un año.

Durante la reunión, y en el turno de ruegos y preguntas, se ha proporcionado información a los usuarios sobre la situación del embalse de Alcollarín, tras las actuaciones llevadas a cabo para el control de la especie exótica invasora Pseudorasbora parva y su evolución durante la campaña de riego.

Así, y ante la difusión de informaciones "incorrectas", se ha aclarado que en el momento del inicio del vaciado parcial de dicho embalse, éste se encontraba al 37 por ciento de su capacidad, y no al 100 por cien como erróneamente se había afirmado.

También se ha explicado que el agua desembalsada en Alcollarín ha sido utilizada en la campaña de riego de la zona regable de Vegas Bajas del Guadiana (canales de Montijo y Lobón) a través del embalse de Montijo.

La Comisión de Desembalse, es un órgano colegiado de la CHG que tiene como misión tratar cuestiones sobre la explotación ordinaria y extraordinaria de los embalses. De forma ordinaria se reúne para aprobar las propuestas de llenado y vaciado de los embalses presentados por las juntas de explotación.